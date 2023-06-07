ضبط 3 أشخاص بتهمة تصنيع المخدرات والإتجار فيها في السلام

أكّدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تورط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها مُتخذين من شقتين مستأجرتين في السلام أول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم، وعُثر بداخلها على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجراما - كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- 150 قرصا مخدرا - كمية من البودر المخدر وزنت 2 كيلوجرام- 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر».

كما تمّ ضبط «بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- ماكينة عد نقود- 2 سلاح أبيض خنجر - سكين - مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع ، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.