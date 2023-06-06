مايا مرسي: إنشاء متحف للمرأة المصرية حفاظا على حقوقها وتراثها

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن مبادرة المجلس لإنشاء «متحف المرأة المصرية »، يستهدف حفظ تراث المرأة المصرية، وتشكيل لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس والأمانة العامة لمتابعته، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس اليوم، بحضور عضوات وأعضاء المجلس.

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن فكرة إنشاء متحف للمرأة المصرية للتأكيد على دورها، الذي لم يكن وليد اللحظة وإنما هو دور أصيل عبر العصور، ولها أدوار عديدة يجب حفظها.

وأضافت لـ«الوطن»: هذه خطوة مهمة واهتمام المجلس بإطلاق مبادرة لإنشاء متحف للمرأة المصرية، نابع من كونه الجهة المنوط بها للاهتمام بحق المرأة صاحبة التاريخ، والحفاظ على حقوقها وتراثها ورحلة كفاحها.

فيما أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بتسلم مصر رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام خلفاً للمملكة الأردنية الهاشمية.

المناصب القيادية للمرأة

وأكدت، أن مصر تسعى جاهدة إلى إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في القطاع العام لتعزيز وصول المرأة للمناصب القيادية وتبادل المعرفة في مجالات المساواة بين الجنسين.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية التعريف بماهية الملكية الفكرية، موضحة جهود المجلس في رفع الوعى بهذا الملف الهام، وتناول الاجتماع مناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة للعام 2023-2024.