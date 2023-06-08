5 معلومات عن مسرحية ستوكمان.. تقود البطولة ريم أحمد

يشهد مسرح العجوزة، عرض مسرحية ستوكمان، والذي تم افتتاحه في الساعات الماضية، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، ويعد من باكورة إنتاج مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، حيث سبقها عرض مسرحية بعد آخر رصاصة.

أبطال مسرحية ستوكمان

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسرحية ستوكمان، وذلك من خلال السطور التالية:

- يقود بطولة المسرحية ياسر عزت، ريم أحمد، نائل علي، محمد دياب.

- تأليف ميخائيل وجيه، إخراج أسامة رؤوف، ديكور حمدي عطية، موسيقى رفيق جمال، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس دينا زهير.

رحلة اكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة

- تغوص مسرحية ستو كمان، في رحلة اكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، ورحلة الإنسان في الحياة واختياراته والاختبارات التي يتعرض لها.

- سبق وفاز عرض «ستو كمان» بجائزة نجيب ساويرس الثقافية عام 2019.

الحركة المسرحية الجديدة 2023

- استغرقت التحضيرات والبروفات عدة شهور.

- «ستو كمان» العرض رقم 13 من سلسلة العروض المسرحية التي أعلن عنها خالد جلال مع بداية عام 2023، وتأكيده أنها ستشهد بداية حركة مسرحية جديدة.