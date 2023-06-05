غدا.. خالد جلال يفتتح عرض «ستوكمان» على مسرح الغد

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «ستوكمان» وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الثلاثاء الموافق يونيو الجاري على مسرح الغد بالعجوزة .

معلومات عن العرض المسرحي «ستوكمان»

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، وهو العرض الثالث عشر من سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، كما يعد ثاني عروض فرقة مسرح الغد خلال هذا العام بعد العرض المسرحي «بعد آخر رصاصة».

وجاء ذلك العرض بعد فترة طويلة من التحضيرات، استمرت عدة شهور، على أن يتمّ افتتاحه غداً على مسرح الغد بالعجوزة.

أبطال مسرحية «ستوكمان»

«ستوكمان» بطولة ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل علي، ديكور حمدي عطية، أزياء دينا زهير، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق جمال، مخرج منفذ تامر بدير ونائل على، تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د.إسامة رؤوف.