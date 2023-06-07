المخرج خالد جلال يفتتح عرض «ستوكمان» على مسرح الغد بالعجوزة

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «ستوكمان»، على مسرح الغد بالعجوزة، أمس، وهو العرض الثاني للفرقة خلال هذا العام بعد انتهاء العرض المسرحي «بعد آخر رصاصة».

معلومات عن مسرحية ستوكمان

«ستوكمان»، من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، وهو العرض الفائز بجائزة ساويرس الثقافية لعام 2019، وحضر الافتتاح عدد من مديري فرق البيت الفني للمسرح.

ويعد العرض هو الثالث عشر من سلسلة العروض التي أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار «2023 عام جديد ومسرح جديد»، بعد عرض «مغامرات جيمو»، إنتاج فرقة مسرح الشمس، «سيدتي أنا»، إنتاج فرقة المسرح القومي، «ياسين وبهية»، و«حلمك علينا»، إنتاج فرقة مسرح الشباب، «الملك همام وعصابة الضباع»، إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية.

المسرح الجديد

مسرحية «بعد آخر رصاصة»، إنتاج فرقة الغد، «بيت روز»، إنتاج فرقة مسرح الطليعة، «جنة كوكي»، إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، «سيب نفسك» و«عجيب وعجيبة»، إنتاج فرقة المسرح الحديث، «طيب وأمير»، إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

أحداث مسرحية ستوكمان

ويتحدث العرض المسرحى «ستوكمان» عن رحلة الحياة، ورحلة اكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وقد يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، ربما تكون أحلاماََ مشروعة، وأحياناً أخري تكون تطلعات لابد معها أن يُغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخلياََ عن كل شيء حتى يكمل طريقه إليها.

أبطال مسرحية ستوكمان

مسرحية «ستوكمان»، بطولة الفنانين ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل على، ديكور حمدي عطية، أزياء دينا زهير، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق جمال، مخرج منفذ تامر بدير ونائل على، تأليف ميخائيل وجيه، إخراج د. أسامة رؤوف.