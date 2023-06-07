الرئيس الأنجولي: يمكننا الاستفادة من خبرة مصر في تشييد بنيتنا التحتية

أكد الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين مصر وأنجولا مهمة للبلدين.

وأضاف لورينسوا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بالعاصمة الأنجولية لواندا، أنه ناقش مع الرئيس السيسي العلاقات بين البلدين ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبينا أنه تم تحديد بعض مجالات التعاون في الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء بالإضافة إلى مجال الأمن المعلوماتي والدفاع، وكذلك في مياه الشرب والمرافق العامة والبنية التحتية.

العلاقات المصرية الأنجولية

وأشار إلى أنه في عصر الرئيس السيسى، تم تشييد عدد من المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية وبالتالي الشركات المصرية في هذا المجال لديها خبرة عظيمة يمكن أن تقدمها لأنجولا التي تحتاج الكثير من أجل بناء بنيتها التحتية وتحقيق التنمية.