رئيس أنجولا: نتمنى الاستفادة من تجربة مصر في تشييد المدن الجديدة

قال الرئيس الإنجولي جواو لورنسو، «نتشرف اليوم باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي في بلدنا، إذ أنَّه اختار أنجولا لتكون في مستهل جولته لزيارة عدد من الدول الأفريقية، وذلك يعني أن العلاقات بين مصر وأنجولا هامة للغاية بالنسبة للرئيس المصري والحكومة».

وأضاف «لورنسو»: «تبادلنا الحديث حول العلاقات المصرية الأنجولية ومجالات التعاون المشترك، وحددنا بعض مجالات التعاون خاصة الزراعة وتربية الدواجن والسياحة وصناعة الدواء فضلًا عن مجالات الدفاع والأمن المعلوماتي ومياه الشرب والمرافق العامة والبينة التحتية وغيرهم من مجالات التعاون المشترك التي نعمل على تعزيزها».

وتابع: «تمّ تشييد عدة مدن جديدة في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منها العاصمة الإدارية الجديدة وبالتالي الشركات المصرية في هذا المجال لديها خبرة عريضة يمكن تقديمها لإنجولا التي تحتاج للكثير من بناء بنيتها التحتية والتنمية».