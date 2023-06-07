محافظ بورسعيد: نعمل على تذليل العقبات أمام المستثمر الجاد

قال أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد من أفضل المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، نتيجة النهضة الاقتصادية والصناعية الكبيرة التي تشهدها المحافظة، مؤكدين أن بورسعيد ستكون خلال السنوات القليلة المقبلة واحدة من أهم المحافظات والمناطق الاقتصادية والصناعية الواعدة.

وأشادت لجنة الصناعة برئاسة معتز محمد محمود، بجهود محافظ بورسعيد المتواصلة، في تقديم الدعم للارتقاء بالصناعة، فضلا عن المتابعة الميدانية التى يقوم بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية داخل المحافظة.

بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص المحافظ على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية في كل المجالات، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

التسهيلات للمستثمر الجاد

وأوضح حرصه على تقديم كامل الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد بما يحقق أهداف النهضة الاقتصادية ببورسعيد، ولفت محافظ بورسعيد إلى أهمية تشجيع الصناعات الوطنية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحل مشاكل المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بها 464 مصنعًا

تعدد الولاية وتضارب الاختصاصات أبرز المعوقات

وذكر محافظ بورسعيد، أن تعدد الولاية وتضارب الاختصاصات من أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة، قائلًا: «من حق الكل يقول رأيه وأنا أتقبل النقد»، واستعرض المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جهود دعم الاستثمارات والتصنيع بالمحافظة وتشجيع المستثمرين في التوسع في تنمية المناطق الصناعية.

وشارك في اللقاء كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدي موسى ونيفين الكاتب وشحاتة أبو زيد ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد بالإضافة إلى نائبة بورسعيد الدكتور أمل عصفور، والدكتور محمد عبد الله، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.