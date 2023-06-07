«صناعة النواب» تطلب حل مشكلة المرافق في مشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

تفقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، المنطقة الصناعية في بورسعيد، ضمن زيارة اللجنة التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، لتفقد المنشأت والمناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية.

تشجيع الصناعات الوطنية

واستمع أعضاء الوفد البرلماني إلى المستثمرين وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالمنطقة الصناعية في بورسعيد، وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية تشجيع الصناعات الوطنية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحل مشكلات المستثمرين الجادين، حيث يوجد 464 مصنعا في المنطقة الصناعية.

التعاقد على إنشاء أول محطة للصرف الصناعي

وأعلن محافظ بورسعيد، التعاقد على إنشاء أول محطة للصرف الصناعي باستثمارات أجنبية بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء محطة معالجة صناعية، مشيرا إلى أنّ المنطقة الصناعية ببورسعيد مقامة على مساحة 1000 فدان، وتعدد الولاية وتضارب الاختصاصات من أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة.

وطرح المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، أهمية حل مشكلة المرافق في المشروعات، ومنها الكهرباء والغاز، وعدد من المشاكل التي تواجه المستثمرين، مشددا على أهمية وجود حلول تتناسب مع إمكانيات الدولة.

واستعرض المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، جهود دعم الاستثمارات والتصنيع بالمحافظة وتشجيع المستثمرين في التوسع في تنمية المناطق الصناعية.

وأوضح علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد، أنّ تكلفة المتر المرفق نحو 3 جنيهات بحد أقصى 25 ألف جنيه للمبنى، في حين لا يتم حساب تكلفة الترفيق بالنسبة لمتر الأرض، لكن يتم الحساب بالنسبة للمبنى فقط.