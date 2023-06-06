«صناعة النواب» تتفقد المنطقة الصناعية بالإسماعيلية لمتابعة إجراءات تسهيل الاستثمار

تفقدت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اليوم، المنطقة الصناعية في الإسماعيلية، ضمن جولة اللجنة لتفقد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة.

وخلال الجولة، أكد أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أنّه يعكف على إعداد بيان وكشف كامل بأسماء المستثمرين وأسباب تعطل التراخيص، وتسليمها للمهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، لبحثها والرد عليها سريعا.

ووعد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالرد سريعا على البيان للمساهمة في حل مشكلات المستثمرين، وسرعة إنهاء أي إجراءات للتسهيل على المستثمرين.

شارك في الجولة من أعضاء مجلس النواب، معتز محمود، رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، ومنهم النواب محمد حمدي موسى، ومحمود الشامي، وشحاتة أبو زيد، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.