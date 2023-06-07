وفد «صناعة النواب» يزور المنطقة الصناعية في بورسعيد لبحث مشاكل المستثمرين

توجه منذ قليل وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، لزيارة المنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد، في إطار زيارة اللجنة للمنشآت الصناعية بمحافظات القناة.

وخلال الجولة نقل معتز محمود رئيس اللجنة، شكوى من المستثمرين تخص ارتفاع تكلفة المرافق من كهرباء، مشددا علي ضرورة التسهيل علي المستثمرين.

جولة وفد صناعة النواب

وأكد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أنّه لم يصادف أن اشتكى مستثمر من ارتفاع تكلفة الكهرباء، قائلا «قد تكون مشكلة ارتفاع الكهرباء هي مشكلة تواجه عموم المستثمرين».

تكلفو الترفيق في المنطقة الصناعية

وذكر علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية في بورسعيد، أنّ تكلفة متر المرفق حوالي 3 جنيهات للمتر بحد أقصى 25 ألف جنيه للمبنى، في حين لا يتم حساب تكلفة الترفيق بالنسبة لمتر الأرض، ولكن يتم الحساب بالنسبة للمبنى فقط.

ويضم الوفد البرلماني كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، منهم النواب شحاته أبو زيد محمد حمدى موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد، ونيفين الكاتب، والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.