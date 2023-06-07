موعد تحسن الطقس وانتهاء العاصفة الترابية.. «الأرصاد» توضح

موجة حارة ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تشهدها الأنحاء كافة، بداية من اليوم الأربعاء، وعلى مدار 3 أيام، لتنتهي يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 يونيو الجاري، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل العاصفة الترابية، وذكرت أنه من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حتى نهاية اليوم نشاطا في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وأقصى الغرب، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق الصحراء الغربية على فترات متقطعة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تمتد مساء إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، وتكون رعدية على مناطق من الصحراء الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الخميس، من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، والمناطق المكشوفة، ويستمر سقوط الأمطار أيضا على الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب البلاد.

موعد تحسن حالة الطقس

وبالنسبة ليوم الجمعة الذي يكون آخر أيام موجة تقلبات الطقس، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، لتبدأ حالة الطقس في التحسن بدءًا من يوم السبت، الموافق 10 يونيو، لتنعدم فرص سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة.