محافظ أسيوط يطالب قائدي السيارات بالحذر من الطقس السيئ

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بالمراكز والأحياء تحسبا لسوء الأحوال الجوية إلى القصوى، والتي تبدأ اليوم الأربعاء حتى انتهاء موجه الطقس السيئ، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة خلال القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

وأشار إلى انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من أخطار موجة الطقس السيئ، خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار، والتأكد من سلامة كل مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات

وأوضح المحافظ خلال بيان صادر عن مكتب ادارة الاعلام بالمحافظة اليوم، أنه جرى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث فضلاً عن تلقي شكاوى أو بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.