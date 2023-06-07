5 أحداث مهمة خلال الساعات المقبلة.. بداية بؤونة والبلاد تشهد عاصفة ترابية

نقدم لكم أبرز الأحداث المنتظر حدوثها اليوم الأربعاء، في مصر والتي أهمها على الإطلاق مرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى غد الخميس، وأبرز هذه الأخبار نرصدها لكم كما يلي:

إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في القاهرة الأربعاء المقبل

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لمقابلة جمهوره في القاهرة من خلال حفل غنائي كبير، وسيتم خلاله تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور، ويحيي الفنان إيهاب توفيق، حفله الغنائي اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وجرى طرح التذاكر الخاصة به.

بدء الموسم الجديد من برنامج فرصة

بدأ الموسم الجديد من برنامج المسابقات الفرصة سينطلق اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء على شاشة ON حيث يطوف البرنامج هذا العام ولأول مرة محافظات مصر بحثا عن أقوى الشركات الناشئة المصرية عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوع مليئة بالمتعة والإثارة.

بدء رد مبالغ جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يمكن للمواطنين الذين تقدموا للحج السياحي هذا العام ولم يُوفقوا في القرعة، وعددهم يقترب من 58 ألفا، التوجه إلى فروع بنك مصر بكل أنحاء الجمهورية، لصرف مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم، وذلك بداية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يونيو الجاري.

اليوم هو الأكثر حرارة في العام

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ اليوم الأربعاء هو بداية شهر بؤونة في الشهور القبطية وهو من أكثر شهور السنة حرارة، وفيه تبدأ الشمس الظاهرية الميل نحو الشمال، لتعلن عن البداية التدريجية للصيف المناخي الذي يبدأ فلكياً في 22 يونيو من كل عام، إذ يقل مستوى تأثير التغيرات المناخية ولا يتبقى منها إلا موجات الحرارة طويلة وقوية الموجة.

عاصفة ترابية تضرب مصر

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الأربعاء، أما الخميس فسيشهد ذروة الموجة الترابية، وذلك بسبب عودة تعرض البلاد لمنخفض خماسيني جديد.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنَّ المنخفض الخماسيني سيكون تأثيره محدودا اليوم على منطقة جغرافية بعينها وهي الجانب الغربي وتشمل سيوة والواجات والسلوم والصحراء الغربية، أنَّ بدءًا من اليوم الأربعاء سيبدأ الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق أما الرمال والأتربة المُثارة فعلى الجانب الغربي من البلاد فقط والخميس ذروة الموجة الترابية، لافتاً إلى أنَّ وقوع عاصفة ترابية اليوم بنفس شدة العاصفة للأسبوع الماضي أمر غير مؤكد بعد.

أوضح «القياتي»، أنَّ عاصفة اليوم من الممكن أن تصل إلى نفس الحد الخاص بالأسبوع الماضي أو أقل بقليل، قائلاً «ما حدث الأسبوع الماضي لم يكن بسبب الرياح الخماسينية فقط لكن وجود السحب الرعدية التي تسببت في دفع كميات كبيرة للهواء إلى أسفل ما أثار الرمال والأتربة بشكل كبير».

وتابع: «عدم الاستقرار في الطقس مستمر حتى يوم الخميس بالنسبة لذروة الحرارة، ويوم الجمعة الفرصة للرمال المثارة بأنحاء متفرقة من الجمهورية بحدة أقل ودرجات حرارة أقل درجتين مئويتين بحيث لا تزيد العظمى عن 36 درجة».