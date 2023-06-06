عاصفة ترابية تضرب مصر ومنخفض خماسيني جديد يجتاح البلاد.. اعرف التفاصيل

عاصفة ترابية شديدة حذّرت منها هيئة الأرصاد الجوية، تضرب البلاد بعد 48 ساعة، وذلك بعد تعرض البلاد لعاصفة ترابية جديدة، الخميس المقبل، نظرا لتأثير منخفض خماسيني حار وقوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، على كل الأنحاء؛ ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية، ومدينتي حلايب وشلاتين، حسب بيان للأرصاد الجوية، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت على وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم على جميع أحاء الجمهورية، في حين تصبح ذروة الموجة الحارة يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تتجاوز درجات الحرارة 36 درجة بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، في حين تكسر حاجز الـ43 درجة بمحافظات جنوب البلاد.

منخفض خماسيني

ويرجع ذلك إلى تأثير المنخفض الخماسيني القادم من الصحراء الغربية للبلاد، ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة وتؤدي إلى عاصفة ترابية تعمل على خفض الرؤية الأفقية على الطرق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 33 - 22

- دمنهور 32 - 22

- وادي النطرون 33 - 22

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 34 - 22

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 21

- بورسعيد 28 - 21

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 26 - 20

- رفح 27 - 20

- رأس سدر 37 - 26

- نخل 38 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 39 - 26

- طابا 36 - 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 26 - 18

- السلوم 27 - 19

- سيوة 33 - 23

- رأس غارب 37 - 26

- الغردقة 39 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37 - 25

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37 - 25

- بني سويف 37 - 25

- المنيا 38 - 24

- أسيوط 39 - 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 28

- أبو سمبل 43 - 27