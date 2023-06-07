غيرت وجه الدقهلية.. المنصور الجديدة من إنجازات ثورة 30 يونيو

مدينة المنصورة الجديدة من أجمل المدن التي تأسست لمحافظة الدقهلية بعد ثورة 30 يونيو التي مر على اندلاعها 10 أعوام، بجمالها وهدوئها، إذ استطاعت أن تجمع بين الجمال العمراني مع توفير المساحات الخضراء، فضلا عن كونها تحتوي علي شاطئ مميز، جعل منها أيقونة جمال لتصبح مقرا جديدا للسياحة الداخلية وجذب السياح من الخارج.

المنصورة الجديدة أبرز الإنجازات بعد 30 يونيو

أكد ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المنصورة الجديدة لـ«الوطن» أن المدينة أصبحت محط أنظار الكثيرين، إذ استطاعت أن تنافس مدن كبيرة في مجال السياحة بمصر: «المنصورة الجديدة عبارة عن فكر دولة بالكامل نحو المستقبل، وتوفير حياة أفضل للمواطنين».

مراحل إنشاء المنصورة الجديدة بعد 30 يونيو

وأشار إلي أن المنصورة الجديدة هي رحلة استمرت منذ 2017، إذ بدأ العمل عليها بهذا العام لتخرج أول ناتج لها في نهاية عام 2022 بانتهاء أول مرحلة: «بناء المنصورة الجديدة جاء على 4 مراحل جرى تنفيذ المرحلة الأولى وتسليمها، وبدأنا في المرحلة الثانية وفي انتظار الثالثة والرابعة لتنتهي مع رؤية مصر 2023».

وأوضح أن الهدف من إنشاء المنصورة الجديدة خلق نوع جديد من الحياة المختلفة للمواطنين بعد ثورة 30 يونيو: «الدولة عندها هدف من خلال عمل المدن الجديدة مش بس المنصورة، إنها تنقل المواطن المصري من العيش بالعشوائيات إلي منطقة أفضل بكثير من خلال توفير كافة الخدمات بها لضمان حياة أفضل».

وأكد أن مدينة المنصورة الجديدة أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين بعد تسكين نسب كبيرة من الوحدات للمواطنين:«جري تسكين نسب كبيرة من الوحدات اللي جري الانتهاء منها في المرحلة الأولي، والمنصورة الجديدة تستعد لاستقبال المصييفين هذا العام».

استعدادات لجعل المنصورة الجديدة دولة متكاملة للمصريين

وأوضح أن مدينة المنصورة الجديدة استطاعت أن تكون مصيف علي طول البحر المتوسط ومحط أنظار لثلاث محافظات وهم الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط: «امتدادها علي طول البحر المتوسط جعل منها محط أنظار للكثيرين، بالإضافة أننا قمنا بتوفير كافة الخدمات بها سواء مدارس أو جامعه المنصورة الجديدة أو الخدمات الصحية وغيرها».

وأضاف أنه يجري الاستعداد لعمل مولات كبيرة داخل المنصورة الجديدة: «بنرتب لعمل مولات كبيرة بالإضافة لملاعب، لأن الدولة تهدف أن المنصورة الجديدة تكون دوله متكاملة، وعندنا استعدادات لعمل منطقة صناعية في المنصورة الجديدة وتوفير فرص عمل للكثير من العمال والشباب داخلها».

واستكمل أنه جرى عمل محطة تحلية المياه داخل المنصورة الجديدة: «هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المدينة الجديدة، وعملنا محطة تحلية لمياه البحر واستخدامها في الشرب، وكده إحنا لا نستخدم نقطة واحدة من مياه النيل».

وأكد تنظيم حفلات متنوعة علي كورنيش النيل بالمنصورة الجديدة، وعمل ماراثون للدراجات والتزحلق: «عملنا حفلات كثيرة في المنصورة الجديدة لأننا بنشجع على التمتع بالمناظر الجميلة في المنصورة الجديدة، ولا زلنا مستمرين».

استقبال المنصورة الجديدة للمصيفين 2023

واعلن قرب استقبال المنصورة الجديدة للمصيفين في مصيف 2023 بعد انتهاء مزاد الشواطئ والكافيتريات: «كل حاجه مميزة في المنصورة، ومجهزة لاستقبال المصريين للمصيف مع الاستمتاع بالجو الجميل والكورنيش، ورؤية خطوة إيجابية نحو المستقبل الأفضل للمصريين على أرض الواقع»