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رئيس «تنمية المنصورة الجديدة» يوجّه بإنهاء أعمال التشطيب بـ«سكن مصر» في الموعد المحدد

كتب:

أيمن حمزة
10:56 ص | الأحد 04 يونيو 2023
رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بالمدينة

رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بالمدينة

أجرى المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومسؤولو المشروع، لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكد من انتظام التشغيل بالضغوط المناسبة على مدار اليوم، للوفاء باحتياجات سكان المدينة المستقبلية من المياه.

جولة تفقدية

وفي سياق متصل، تفقد أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، جانبا من مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد سمير، نائب رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، حيث تفقدوا موقع تنفيذ 44 عمارة ضمن مشروع سكن مصر، في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الإسكان ومنها مشروع سكن مصر.

وتابع أعضاء وحدة الدعم الفني بالوزارة، أعمال تجهيزات بنود التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات للعمارات وتصميمات تنسيق الموقع، وجرى التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، وتلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها ويتم معاينتها في الزيارة المقبلة.

طرح 8 محلات تجارية وصيدليتين

وكان جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أعلن طرح 8 محلات تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (20 مترا مربعا: 40 مترا مربعا) بأنشطة متنوعة، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

وأوضح الجهاز أنّ كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من المقر الخاص به، وأنّ موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11-6-2023 بمقر الجهاز، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال في مواعيد العمل الرسمية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.