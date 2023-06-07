أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 الترم الثاني

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 الترم الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة 50 طالبا وطالبة بينهم 31 طالبة، وفي قطاع شمال المنيا حصل 25 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية وفي قطاع وسط المحافظة حصل 15 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية وفي قطاع جنوب حصل 10 طلاب على الدرجة النهائية، بعد أن اعتمدها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بنسبة نجاح بالمدارس الرسمية بلغت 74.29%.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 الترم الثاني

أوائل الشهادة الإعدادية قطاع شمال المنيا

1- محمد هاني جمال، برمشا تعليم أساسي

2- مصطفى رمضان عادل، اليسقلون الإعدادية المشتركة

3- أحمد إسلام حسين أحد. الخيرية الإسلامية بنين

4- زیاد مصطفى محمد. الخيرية الاسلامية بنين

5- يوسف ربيع القباني.الشبان المسلمين الخاصة

6- محمد عبدالعاطي عبدالسلام. الشهيد حسام ياسر

7- أزهار إبراهيم محمود. برطباط الإعدادية

8- جودي محمد عزت. التقوى الإسلامية الخاصة

9- مي سباق إسماعیل. التقوى الإسلامية الخاصة

10- خديجة أحمد سعد الإعدادية بنات بني مزار

11- زينب عبد اللطيف عزات الإعدادية بنات بنى مزار

12- جني سید محمود مفتاح.الرسمية المتميزة للغات

13- ريتاج محمد أحمد حيدر.الرسمية المتميزة للغات

14- شذا أسامة أحمد محمود.الرسمية المتميزة للغات

15- مارينا سامح عادل.الرسمية المتميزة للغات

16- أحمد محمد محمد صابر.الرسمية المتميزة للغات

17-جنا وليد أحمد محمود .العائلة المقدسة للراهبات

18- يوسف سعيد بشرى وهبه.العائلة المقدسة للراهبات

19- يوسف صموئيل فايز سلامه.العائلة المقدسة للراهبات

20- هدى محمد شلقامي. الشيخ مصطفى عبدالرازق.

21- أشرقت بلال ثابت جيد الزهراء ع ا الخاصة

22- أیتن خالد محمد عبد العزيز.الزهراء ع ا الخاصة

23- عبد الوهاب محمد محمد.الزهراء ع ا الخاصة

24- محمد ربيع محمد. الزهراء 25-محمد مصطفى عبد الفتاح الزهراء 2

أوائل الشهادة الإعدادية قطاع جنوب المنيا

1- حمزة أحمد نبيل محمد مدرسة العلم والإيمان الإسلامية الخاصة

2- یمنی خيري حسن عبد الظاهر، قاسم أمين بنات

3- علياء طه محمد عبد الغني. بلنصورة الإعدادية

4- مروان سعداوي أحمد علي بن أبي طالب

5- دنيا ماجد مندي ويصا. عمر بن الخطاب بنات بالروضة

6- محمود محمد فوزي دمرداش .ديرمواس الرسمية للغات

7- آلاء أحمد طه عبد الرحمن. بلنصورة الإعدادية

8- أفنان محمد شحاته أمين.العلم والايمان الاسلامية الخاصة

9- هبة صبحي غالي حنين. بني عبيد الإعدادية بنات

10- رواء هشام محمود عبد الناصر. عبد المتجلي أسعد الإعدادية بديرمواس.

أوائل الشهادة الإعدادية قطاع وسط المنيا

1- كيرلس ماجد إبراهيم ضيف.الأقباط الإعدادية بنين

2- فريدة أحمد محمد الطاهر.البريطانية الإعدادية لغات

3- على محمود طلعت محمود. المنيا الرسمية الإعدادية للغات

4- شمس جمال محمود.القومية الإعدادية لغات

5- مریم یاسر محمد فرغلي المنيا الرسمية الإعدادية للغات

6- مي عماد على فهمي.القومية الإعدادية لغات

7- سامر سيمون عامل عياد الآباء اليسوعيين الخاصة

8- نعمه طارق محمود محمد.كفر المنصورة الرسمية للغات

9- محمد عادل يوسف أحمد.تلة الإعدادية بنين

10- منة الله محمد أحمد.حي النوادي الرسمية للغات

11- هيا محمد فهمي أحمد.الراعي الصالح (4) لغات

12- شهد إبراهيم محمود. كفر المنصورة الرسمية للغات

13- إيریني كيرلس أديب وهبه.نزلة عبيد الإعدادية

14- أمنية وحيد سيف النصر.المنيا الإعدادية الثانوية الجديدة بالمنيا الجديدة بنات

15- محمد حازم طه حسن. المنار الإسلامية الخاصة

محافظ المنيا يهنئ الأوائل

وبعد إعلان أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2023 الترم الثاني أعرب محافظ المنيا عن خالص تهانيه للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء أمورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي.