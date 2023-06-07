محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 74.29%

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.29%، وذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد عبد السميع رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.

محافظ المنيا يهنئ أوئل الشهادة الإعدادية

وجه محافظ المنيا التهاني للطلاب الأوائل والمتميزين والناجحين، وأولياء امورهم، متمنياً دوام النجاح والتفوق، مطالبا الطلاب المتفوقين بمواصلة التميز خلال المراحل الدراسية المقبلة، للحفاظ على تفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، تقديرا لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي.

المحافظ: الدولة تهتم وتدعم العملية التعليمية

أكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية، ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 91247 طالباً، حضر منهم 87905 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65309 طالباً، بنسبة نجاح 74.29 %.