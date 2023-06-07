حمادة هلال يروج لأغنية متحملاني بـ«سيشن» تصوير جديد

طرح الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أحدث سيشن تصوير في إطار الحملة الدعائية لأغنيتة الجديدة «متحملاني»، والتي ما زالت تتصدر التريند منذ طرحها نهاية مايو.

ونشر حماده هلال «سيشن» التصوير والذي ظهر فيه وهو يرتدي اللون الأسود معلقًا: «مساء الفل».

أغنية «متحملاني»

أغنية «متحملاني»، حققت نجاح كبير منذ طرحها ونالت اشادات الجمهور بسبب الطابع الرومانسي الذي تحملك الاغنية وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وفوتوغرافيا شريف قمر، وإشراف عام مصطفى مرتضى.

وتقول كلمات أغنية «متحملاني»: ربنا بيراضي ورضاني لما بقيتي ليا وعلشاني.. أنا متمنتش أكتر منك بتبيعي الدنيا وشرياني.. الحظ أما ضحك لي هداني وإنتي هدية.. وتعويض ليا عن فرحة زمان كانت شيبلي متحملاني.