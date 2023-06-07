حمادة هلال: أغنية «متحملاني» قريبة لقلبي.. وأهديها لزوجتي

قال الفنان حمادة هلال، إنّ أغنيته الجديدة «متحملاني» كانت إحدى الأغنيات المقربة والمحببه إلى قلبه، وكان من المفترض طرحها قبيل شهر رمضان 2023.

هلال: بهدي الأغنية دي لمراتي ربنا يحميها ويحفظها

وأضاف هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أنّ الأغنية طرحت في وقت جيد ولها معزة شخصية لديه، فبها رسالة جيدة لكل شخص يتحمل حياه الآخرين، «أنا بهدي الأغنية دي لمراتي ربنا يحميها ويحفظها».

وأوضح أنّه مع بداية فصل الصيف 2023 فسيقوم بطرح عددا من الأغاني الخاصة به، لكن حاليا فهناك الكثير من الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية العام، لذا وجد من الضروري طرح أغنية «متحملاني» حتى تكون بمثابة شكر من الطلاب للأهاليهم خلال تلك الفترة.