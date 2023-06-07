متخصص بالشأن الروسي يوضح دور الذكاء الاصطناعي في تفجير سد «كاخوفكا»

قال الدكتور سمير أيوب، المتخصص في الشؤون الروسية، إن الذكاء الاصطناعي والحرب الذكية في أراضي أوكرانيا، أصبحت هي الأساس في النزاع بين روسيا والغرب بشكل عام.

انهيار سد نوفا كاخوفكا

وأضاف الدكتور سمير أيوب، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سد نوفا كاخوفكا هو سد ضخم وكبير يحتاج إلى أطنان من المتفجرات، لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تحديد نقاط ضعف معينة في السد تتسبب في انهياره.

روسيا العملية العسكرية

ولفت إلى أن هذه الحرب أصبحت أساسا للمبارزة التكنولوجية بين الغرب وروسيا، وحين بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتوقع أن تصل الأمور لهذه الحد، وأن تكون أمريكا وأوروبا الذين هيأوا لهذه الحرب على أهبة الاستعداد لاستخدام الأسلحة المتطورة الذكية.

وأوضح أن أسلحة الدمار الشامل الآن قد لا تعطي نتائج مثل الأسلحة التكنولوجية المتطورة، من المسيرات وأدوات التنصت، ولذلك أصبحت مسألة الذكاء الاصطناعي في الحروب حساسة جدا.