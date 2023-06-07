«القاهرة الإخبارية»: خبراء روس ينفون علاقة موسكو بتفجير سد نوفا كاخوفكا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إنَّ السلطات الروسية تتهم أوكرانيا أنها الجهة المسؤولة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا، ووصفت روسيا تفجير المحطة أنَّه عمل إرهابي والمسؤول الروسي، أكّد أنَّ هذا العمل جريمة حرب وروسيا وهي تتهم كييف والعكس، ولن تكون هناك أي أدلة من جانب أي طرف يدين الآخر، وهو ما تعودنا عليه الفترة الأخيرة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة بشاشة القاهرة الإخبارية، «خصوصا أن الأزمة الروسية الأوكرانية مرت بعدة أحداث مثل هذه الحادثة»، موضحًا أنَّ الخبراء في الداخل الروسي يؤكدون وينفون أي علاقة لروسيا بتفجر سد نوفا كاخوفكا لأن السد كان تحت السيطرة الروسية وهو يغذي أراضي القرم بالمياه، لأن المنطقة قبل العملية الروسية كانت تعاني من قلة المياه، ومن غير الممكن أن تكون روسيا هي من فجرت هذا السد.

وتابع أنَّ وزير الدفاع الروسي، أكّد أنَّ القوات الأوكرانية بسبب فشلها في تحقيق أي نجاحات قامت بتفجير سد نوفا كاخوفكا.