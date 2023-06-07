مراسل «القاهرة الإخبارية»: مشاركة 900 ألف فرنسي باحتجاجات قانون التقاعد

كشف خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، عن تطورات الوضع في فرنسا في ظل الاحتجاجات والتظاهرات ضد قانون التقاعد، مشيرًا إلى أن التظاهرة رقم 14 في فرنسا انتهت، وأعداد المتظاهرين بدأت في التراجع.

الداخلية الفرنسية توقعت 281 ألف متظاهر

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت، في وقت سابق أمس، عن توقعاتها بمشاركة نحو 281 ألف مواطن في تلك التظاهرة، إلا أن النقابات العمالية أكدت، قبل قليل، أن احتجاجات أمس الثلاثاء، سجلت مشاركة ما يزيد على 900 ألف مواطن.

أعمال شغب محدودة في رين وباريس

وتابع: «أكد المشرفون على تلك التظاهرات أن حالات الاعتداءات قلّت بشكل كبير بين قوات الشرطة الفرنسية والمتظاهرين»، مشيراً إلى أنه تم توقيف 28 فردًا فقط في تظاهرة أمس، على خلفية أعمال شغب محدودة، تضمنت اعتداءات وعمليات حرق في مدينتي رين وباريس.

واستكمل: «ربط المختصون بين قلة أعداد الموقوفين وحديث رئيس شرطة باريس، الذي أكد استعداد قوات الشرطة الفرنسية لهذه التظاهرة والتعامل بكل قوة مع المخربين».