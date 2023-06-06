وزير الصناعة السعودي لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر لاعب مهم ونطمح في مزيد من التعاون

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن مشاركة مصر في مؤتمر التعدين كانت رائعة، والأهم فيها التمثيل على أعلى مستوى، متابعا: «أهم شيء المناقشات ونوعية المشاركات، ونعتبر مصر شريكا في هذا المؤتمر، فمصر لاعب مهم وأساسي ونطمح إلى المزيد من التعاون».

الخريف: الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل على قدم وساق

وأضاف «الخريف»، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الاستعدادات لمؤتمر العام المقبل على قدم وساق، ومعظم الشركات العالمية الكبرى شاركت على أعلى مستوى في المؤتمر الماضي، والشركات المقدمة للخدمات والبنوك الاستثمارية والشركات المقدمة للتقنيات والمراكز البحثية كذلك».

التحدي كان إطلاق المؤتمر بنسخته المقبلة بنفس المستوى

وتابع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بأنَّه «كان التحدي أن يكون المؤتمر بنسخته المقبلة بنفس المستوى».