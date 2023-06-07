نجوم الفن يدعمون حسام داغر بعد خروجه من المستشفى: «حمد الله على السلامة»

حرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنان حسام داغر، بعدما طمأن جمهوره ومحبيه من خلال منشور عبر حسابه على «فيس بوك».

تعليقات نجوم الفن على أزمة حسام داغر الصحية

وجاءت تعليقات نجوم الفن على أزمة حسام داغر الصحية، على منشور له عبر حسابه على «فيس بوك»، منذ ساعات، كالتالي:

قال عمرو محمود ياسين: ألف حمد الله على سلامتك يا غالي، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل، وعلقت ميس حمدان: ألف ألف سلامة، وقال إدوارد: حبيبي ألف حمد الله على السلامة، حاولت أكلمك معرفتش، وعلق أحمد السعدني: حمد الله على السلامة يا حبيب قلبي، وقال حمزة العلي: حمد الله على سلامتك يا غالي.

حسام داغر يطمئن جمهوره

وحرص حسام داغر على طمأنة جمهوره وكتب عبر «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين، قدر ربنا ولطف بي في الأزمة الصحية اللي مريت بها اليومين اللي فاتوا، ولولا فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير نائب مدير المستشفى، وبشكر الدكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».