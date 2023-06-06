حسام داغر يوجه رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى.. «ربنا لطف بيا»

وجّه الفنان حسام داغر رسالة لجمهوره عبر الفيس بوك بعد خروجه من المستشفى؛ إذ تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية تطلبت دخوله العناية المركزة.

رسالة شكر من حسام داغر

وكتب حسام داغر: «الحمد لله رب العالمين قدر ربنا ولطف بيا في الأزمة الصحية اللي مريت بها اليومين اللي فاتو ولولا فضل ربنا وتدخل فريق الأطباء، الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه بشكر فريق الأطباء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت إشراف الدكتور أحمد سمير نائب مدير المستشفى، وبشكر الدكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».

وأضاف حسام: «حابب أشكر وأطمن كل الناس اللي كلموني واطمنوا عليا وجم ليا المستشفى أو البيت أنا الحمد لله تحت الرعاية الطبية في البيت وبحاول أرد على كل اللي بعتلي أو اطمن عليا واحد واحد لأن كلمه شكرا قليلة حقيقي على اللي حسيت به من حب واهتمام كبير مالي قلوبكم ودعوات الناس الكتير ليا بالشفاء هي اللي سرعت علاجي وعجلت بشفائي.. الحمدلله على كل شيء».