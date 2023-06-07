«محمد» أول الإعدادية بالشرقية: حلمي الالتحاق بكلية العلوم والفهم سر التفوق

عبر الطالب محمد محمود فوزي، طالب بمدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات، الحاصل على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بمجموع 280 درجة بنسبة 100%، عن سعادته بحصوله على المركز الأول، ومضى قائلا: «الفضل يرجع إلى الله عز وجل، ثم لأسرتي».

الطالب يكشف سر تفوقه الدراسي

وقال الطالب ابن مركز الإبراهيمية، إنه كان متوقع النتيجة، وحصوله على مركز متقدم، وهذا يرجع إلى توفيق الله عز وجل، ثم اجتهاده خاصة أنه حصل على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه كان حريصا على مذاكرة دروسه أول بأول.

الالتحاق بكلية العلوم والتخصص في الأبحاث العلمية

ولفت الطالب محمد في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنه لم يحدد عدد ساعات معين للمذاكرة، وأن مدة المذاكرة كانت تعتمد على التحصيل وفهم المادة وليس الحفظ، وكان يلتزم بالصلاة بداية في أوقاتها، حيث يبدأ يومه مع أذان الفجر، ويوزع ساعات اليوم بين المذاكرة وقضاء وقت مع أسرته أصدقائه.

وأوضح أنه يريد الالتحاق بكلية العلوم والتخصص في الأبحاث العلمية ليفيد نفسه وبلده، مضيفا أن مثله الأعلى الدكتور حسام موافي. وقدم الشكر لوالدته ووالدته والمعلمين والمعلمات في مدرسته.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 م بنسبة نجاح بلغت 85.81%.

وأوضح المحافظ خلال بيان رسمي أنه تقدم لأداء الامتحان (137749) طالبًا وطالبة حضر منهم 136581 حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91٪ وتقدم لأداء الامتحان (136838) طالب وطالبة حضر منهم (135706).

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.59 % حيث تقدم لأداء الامتحان 832 طالب وطالبة حضر منهم 796، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94 %.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي.

وأشاد المحافظ بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب.