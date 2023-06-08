جوري بكر تغلق التعليقات عبر «إنستجرام» بسبب مضايقات بعض المتابعين

أعلنت الفنانة الشابة جوري بكر سبب غلقها التعليقات لمتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

جوري بكر: مش كل الناس نضيفة

وكتبت جوري بكر قائلة: «أولًا عشان الأسئلة الكثيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين، لأن بجد الموضوع مخيف مش كل الناس اللي حوالينا محترمين، مش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده مريضة وتعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحترامًا لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني».

جوري بكر تشتكي من نوعية معينة من المتابعين

وأضافت بكر قائلة: «غير إني برضو بخاف جدًا أفتح DM ساعات بيلفت نظري الناس الجميلة المحترمة اللي بتحب تهديني حاجات شغلهم مش تمام، الشحاتة بقى اللي وصلت على الإنستجرام هل ده بجد.. اللي عايز مساعدة 3000 جنيه وهو مصور نفسه ماسك تليفون بـ 25 ألف جنيه أو أكتر واللي عايزة تجهز نفسها ونفسها في ثلاجة وأنا أصلًا مشتريتهاش بجد إزاي كده إيه كمية الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي، انزل وانزلي اشتغلي اتعبوا وانجحوا وساعدوا نفسكم في غيرك نحت في الصخر، عشان يوصل ومحدش ساعدهم ولا ساعدني».