شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة بنها التعليمية الأزهرية وموعد غلق الباب

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة بنها التعليمية طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013م وبطاقة الوصف الوظيفي، حيث من المقرر غلق باب تلقي الطلبات يوم السبت المقبل 10 يونيو الجاري.

تستعرض «الوطن» شروط التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة بنها التعليمية التابعة للإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية وموعد غلق الباب في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة بنها الأزهرية

أوضح بيان صادر عن الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أن شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة بنها التعليمية الأزهرية كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط (75) إلى 90 على الأقل) في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

-ألا يكون وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من عشرة أيام لم يتم محوه.

-أن يكون على رأس العمل.

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

الأوراق المطلوبة لشغل وظيفة مدير إدارة بنها التعليمية الازهرية

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

ونبه البيان على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه والتنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.