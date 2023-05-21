فتح باب التقديم على وظائف في أزهر القليوبية.. اعرف الشروط والمستندات

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية فتح باب التقدم لوظائف قيادية جديدة بالمنطقة وشيوخ معاهد، يستمر التقدم فيها حتى 27 مايو الجاري بديوان عام المنطقة ببنها والإدارات التعليمية المختلفة وفق الشروط والضوابط المتبعة من إدارة التنسيق بالإدارة

وظيفة مدير إدارة الخطة وإدارة للمكتبات

وأعلنت إدارة التنسيق بمنطقة القليوبية الأزهرية فتح باب التقدم على وظيفتي قائم بعمل مدير إدارة الخطة والمنهج بالمنطقة و قائم بعمل مدير إدارة المكتبات، وذلك حسب الشروط كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.د

- أن يكون أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل

تفاصيل إعلان وظائف شيوخ معاهد بأزهر القليوبية

في سياق متصل أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد بالمعاهد التالية:

- فتيات مرصفا الإعدادي الثانوي إدارة بنها

- الحصة الإعدادي إدارة طوخ

- ميت العطار الابتدائي إدارة بنها

وأوضح البيان أن شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي أزهري تربوي مناسب

- أن يكون حاصلا على إجازة التاهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الغير تربوية.

- أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف

- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل. ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل.

الأوراق المطلوبة لوظائف الأزهر الجديدة بالقليوبية

وأوضحت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية في بيان لها الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف القيادية كالتالي:

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل حيث أنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط ولن تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

ونبهت المنطقة على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الإطلاع عليه. والتنسيق ليس مسئولا فى حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات الغير مستوفاة.