خبير شؤون أفريقية: أنجولا تحتاج الخبرة المصرية في التنمية

كشف رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية عن أن مصر تستطيع أن تسهم في تقديم الدعم وتبادل الخبرات لـ أنجولا بمجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وغيرها، من خلال بروتوكولات التعاون بين الجانبين.

أنجولا تحتاج الخبرة المصرية

وأشار زهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أنجولا تحتاج الخبرة المصرية في عملية التنمية، ممثلا بما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات، واهتمام دولي خارج الحدود خاصة من دول إفريقيا.

تطوير التبادل الاقتصادي

ولفت رامي زهدي إلى أن مصر وضعت في 2021 خلال رئاستها لـ الكوميسا أطر تطوير التبادل الاقتصادي بين دول القارة؛ لأنها القمة الأكبر لتجمع دول القارة السمراء، منوها بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «الكوميسا»، غدا الخميس، تدل على أهمية القمة التي تجمع 21 دولة تشارك في وحدة المصير.