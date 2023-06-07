إجراء انتخابات نقابة المهن الموسيقية 1 أغسطس المقبل

كشفت نقابة المهن الموسيقية، عن موعد عقد انتخابات النقيب ومجلس إدارة النقابة، وكذلك موعد فتح باب الترشح، وذلك في منشور رسمي، إذ دعت لانعقاد الجمعية العمومية العادية، يوم 1 أغسطس المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

فتح باب الترشح

وأوضحت نقابة المهن الموسيقية، أنّ كل من يرغب في الترشح، عليه تقديم أوراقه بمقر النقابة في القاهرة، حيث سيُفتح باب الترشح اعتبارًا من يوم الأحد 11 يونيو ولمدة يومين، بينما يُفتح باب التنازلات يوم الأحد 18 يونيو ولمدة يومين.

موعد فتح باب الطعون

كما أعلنت نقابة الموسيقيين، فتح باب الطعون يوم الأحد 25 يونيو ولمدة يومين، ومن المُقرر الإعلان عن قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأحد 2 يوليو المقبل، على أنّ تُجرى الانتخابات يوم الثلاثاء 1 أغسطس، والإعادة يوم الثلاثاء 8 من الشهر ذاته.