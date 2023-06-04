مصطفى كامل يعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن موعد باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة، وكذلك موعد الانتخابات المقبلة.

موعد انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وقال كامل فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتخابات نقابة المهن الموسيقية ستقام يوم 1 أغسطس المقبل، وسيتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو، وأنهم أرادوا فتح باب الترشح لمدة طويلة لأن محافظات النقابة كثيرة وفروعها كثيرة.

مصطفى كامل يعلن مقاضاة الوسيمي بسبب تصريحاته ضد «الموسيقيين»

وفي سياق آخر، كان قد قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ودرجات التقاضي ضد الفنان والموسيقار منير الوسيمي، بعد «إهانته لعدد من أعضاء النقابة»، خلال الساعات الماضية، من بينهم الموسيقار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وذلك من خلال صادر عنهم، جاء في: «تكليف الشؤون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير».

وأضاف البيان تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع على «كل التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي منير الوسيمي نقابة الموسيقيين».