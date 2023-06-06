تفاصيل التحقيق مع منير الوسيمي في مقر نقابة الموسيقيين

يجرى اليوم الثلاثاء، تحقيقا مع الموسيقار منير الوسيمي، في مقر نقابة المهن الموسيقية، لما بدر منه من اتهامات في حق الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل.

«الموسيقيين»: التحقيق مع الوسيمي طبقا للقانون

أوضح محمد عبد الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن التحقيق سيتم مع الوسيمي وفقا للقانون الصادر للنقابات الفنية الثلاثة رقم 35 سنة 1978.

وأكد أن التحقيق سيتم في السادسة مساء اليوم، بمقر نقابة المهن الموسيقية، باعتباره عضو عامل، مشيرا إلى أنه في حال عدم حضوره التحقيق، سيتم اللجوء للائحة النقابة.

وقال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن دعم الموسيقار منير الوسيمي له في الانتخابات لا يسعده، لأن دعمه يأتي من أجل المساومة، مشيرًا إلى أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة «ضحكوا»، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبد الرحمن وأسماء ضخمة جدا تفوق «الوسيمي».