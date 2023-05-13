نقابة الموسيقيين: باب الترشح للانتخابات لم يُفتح حتى الآن

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، حقيقة فتح باب الترشيحات على معقد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات الجديدة، وترشح الفنان مصطفى كامل على معقد النقيب.

حقيقة فتح باب الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية

وقال أحمد أبو المجد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية لم يفتح، وبالتالي لم يتقدم أحد بأوراقه حتى الآن، ولكن بعد النجاحات التي حققها الفنان مصطفى كامل لابد من خوضه الانتخابات القادمة على منصب النقيب.

مصطفى كامل يلعن حل مشكلة المعاشات بالنقابة

وفى سياق آخر، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بيانًا عن تأخير معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، وذلك منذ قليل، قال فيه: «يوم الأحد الموافق 14 مايو بإذن الله وبأمره، سوف أتواجد بالنقابة ولن أمارس مهام عملي في هذا اليوم إلا داخل الدور التاسع بمقر إدارة الحسابات، ومعي كل الزملاء أعضاء المجلس، ولن أغادر مقر النقابة إلا بعد إيضاح كافة تفاصيل وأسباب تأخير المعاشات لبعض الزملاء والأرامل».