توعية رواد المساجد ومراكز الشباب بأهمية ترشيد مياه الشرب بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، سلسلة لقاءات لرواد المساجد، لحثهم على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.

طرق ترشيد المياه

وذكر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه سوهاج، إنه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب، والدور الذي تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، وتعريفهم بطرق الاستفادة منها.

لقاءات توعوية بالنقابات

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنظيم لقاءات توعوية لرواد مراكزالشباب بقرى مدينة سوهاج ونقابات المهندسين والمهن الطبية، لتوعية الأطفال، من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية وألعاب تفاعلية وترفيهية، للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، ولتعريفهم بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن «125» ومراكز خدمة العملاء، إضافة إلى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية.