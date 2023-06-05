أستاذ علوم سياسية: أفريقيا جزء من الهوية المصرية بموجب الدستور

قال الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إن هناك محددات حاكمة لعلاقة مصر بأفريقيا، حيث وضع دستور 2014 القارة السمراء ضمن محددات الهوية المصرية، وأن مصر أفريقية بحكم التاريخ والجغرافيا.

زكريا: زيارات الرئيس السيسي المحدد الثاني الذي يربط مصر بأفريقيا

وأضاف «زكريا» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المحدد الثاني الذي يربط مصر بـ أفريقيا هو كثافة الزيارات الرئاسية، حيث وصل منذ منتصف 2014 حتى الآن نحو 30 زيارة، ويعتبر أول رئيس مصري يزور جيبوتي، وأول زيارة قام بها الرئيس السيسي بعد توليه الحكم كانت للجزائر، لما لها من ثقل عربي وإفريقي ونتقاسم معها دوائر مهمة في الأمن القومي في منطقة الساحل والصحراء.

تهديدات أمنية عابرة للحدود بمنطقة الساحل والصحراء الأفريقية

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن منطقة الساحل والصحراء بها عدد كبير من التهديدات الأمنية العابرة للحدود، مثل حركة بوكو حرام وحركة الشباب المجاهدين وتنظيم القاعدة وتهريب الأسلحة والإتجار في البشر، وانتقال تنظيمات إرهابية من بعض الدول العربية لهذه المناطق.

وأوضح أن الزيارات الرئاسية شهدت تنوعا للأقاليم الإفريقية، فأكثر دول زارها الرئيس السيسي هي السودان وإثيوبيا بواقع 7 زيارات لكل دولة، بينما زار الرئيس مساحات كانت بعيدة عن دوائر التركيز الرئاسي، مثل السنغال وغينيا كوناكري وكوت دي فوار وتنزانيا، والعمل التنموي المصري في تنزانيا عبر شركتي المقاولين العرب والسويدي.