ندوة توعية بجامعة كفر الشيخ لتعريف الشباب بدور الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة جامعة كفر الشيخ، وبالتعاون مع مديرية الأوقاف، ندوة دينية تحت عنوان«الأسرة وبناؤها» التي أُقيمت بمدرج كلية الطب البشري بالجامعة.

بينما يأتي ذلك ضمن عدد من الندوات والقوافل الدعوية التي يتم إقامتها تباعاً داخل كليات الجامعة المتنوعة، التي تهدف لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة لدى بعض الشباب.

أهمية دور الأسرة في بناء المجتمع

أكد الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الطب، بجامعة كفر الشيخ، حول أهمية دور الأسرة في بناء المجتمع، فكلما كانت الأسرة قادرة على الترابط والتناغم فيما بينها كلما نقل أفرادها هذه الثقافة إلى المجتمع المحيط، وتكون حائط صد في مواجهة أي تغييرات خارجية أو محاولات لزعزعة بنيانه والقضاء على مقوماته الأساسية، وكثيرًا ما تختلف مفاهيم الأسرة بين الغرب والشرق.

وأضاف الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، عبر ندوة اليوم، أن بناء الأسرة المصرية ونشأتها تعتبر من أهم مكون من مكونات المجتمع، وأن الإسلام اعتني بها عناية فائقة فهي المحضن الأول لرعاية الأبناء، والاهتمام بهم وحسن توجيههم، وضبط سلوكياتهم وتشكيل قيمهم، فلا بد من استثمار هذه المرحلة العمرية لأنها الحجر الأساس الذي تتشكل منه شخصية الأبناء من وضوح التصور العقدي والبناء القيمي عند الطفل، بالإضافة إلى ضرورة إظهار مهارات الطفل وحسن استغلالها وتوجيهها كذلك.

غرس القيم لدى الأبناء

وفي ختام الندوة أضاف، شعيب، أن الأسرة لها اليد العليا في غرس القيم وتعزيزها لدى الأفراد، حيث يقوم الوالدان على تعزيز السلوك الحسن والتنفير من السلوكيات القبيحة مع بيان قبحها للأبناء، فتشكل مرجعية الأبناء في الحكم على ما يقابلهم من مواقف مختلفة في حياتهم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عبدالرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفرالشيخ.