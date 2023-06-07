حريق يلتهم 7 سيارات في جراج داخل أرض فضاء بالطالبية

نشب حريق في 7 سيارات بأرض فضاء مستأجرة «جراج»، أسفر عن احتراق السيارات بالكامل، وجرى الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق في جراج بالطالبية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بأرض فضاء مستأجرة جراج، واشتعال النيران في 7 سيارات.

تفاصيل الحريق

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب أرض فضاء بشارع جمال الدين المتفرع من ترسا، مستأجرة جراج، وتبين احتراق 7 سيارات، وتبين أن الأرض مملوكة لهيئة الاستصلاح الزراعي، ومستأجرة من مقاول بغرض استخدمها كجراج للسيارات مقابل أجر، ويعمل بها 2 سياس.

وبسؤالهما قررا أنه أثناء تواجدهما بالجراج نشب حريق أعلى إحدى السيارات في مظلة خوص لحماية السيارات من الشمس، وامتد الحريق للسيارات، ورجحا أن سبب الحريق عقب سيجارة، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.