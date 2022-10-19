صحيفة بريطانية: حرائق غابات كاليفورنيا قضت على سنوات من خفض الانبعاثات

يتسبب حرق الوقود الأحفوري مثل النفط أو الغاز أو الفحم، في ارتفاع درجة حرارة الأرض، بسبب زيادة نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما جاء في تقرير في صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأضاف التقرير، أن دراسة بيئية، كشفت أنه خلال عام 2020، شهدت ولاية كاليفورنيا، الأمريكية، أحد أسوأ مواسم الحرائق على الإطلاق، وذلك بسبب احتراق أكثر من 4.3 مليون فدان

الانبعاثات تهدر 18 عاما من خفض الغازات الدفيئة

ونقل التقرير عن، مايكل جاريت، وهو باحث في الصحة البيئية بجامعة كاليفورنيا، وأحد مؤلفي الدراسة، أن جميع تلك الحرائق، خلال عام 2020، تسببت في القضاء على جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تحققت بعد ما يقرب من العمل لمدة 20 عاما.

الحرائق قضت على ضعف كمية الانبعاثات

وبحسب التقرير تبين للباحثين، المشاركين في الدراسة، أنه في عام 2020 أطلقت الغابات في كاليفورنيا ما يعادل 127 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يقرب من كمية العوادم التي تنتج عن قيادة 27 مليون سيارة لمدة عام، حيث تسبب ذلك في القضاء على جهود استمرت لسنوات من جانب الحكومة في مجال معالجة أزمة المناخ بين عامي 2003 و2019، إذ تمكنت كاليفورنيا من خفض انبعاثاتها السنوية بما يعادل 65 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بخفض الانبعاثات من 483 مليون طن إلى 418 مليون طن، وهو ما يدل على أن الحرائق قضت على ما يقرب من ضعف كمية الانبعاثات السنوية التي تم خفضها.

خسائر الحرائق خلال عام 2022

وأضاف التقرير، أنه في عام 2020 تسببت حرائق الغابات، في الولاية، في مقتل 33 شخصا وإلحاق أضرار بأكثر من 11 ألف مبنى، كما وقعت أكبر ثمانية حرائق في تاريخ الولاية في السنوات الخمس الماضية، حيث اشتعلت خمسة منها خلال موسم الحرائق، والذي سجل رقما قياسيا ومن بين تلك الحرائق، «الحريق الكبير» في شهر أغسطس، وهو أكبر حريق في تاريخ الولاية، الذي حدث في منطقة تزيد مساحتها عن ثلاثة أضعاف مساحة مدينة «لوس أنجلوس».