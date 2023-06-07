السيطرة على حريق بمصنع كبريت بالقناطر دون خسائر بشرية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي حريق شب في مصنع لأعواد الكبريت بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء والسيطرة على الموقف.

حريق يلتهم مصنع كبريت بالقناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن عن الواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابة وملابساته وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع وتوافر معدات الأمن والسلامة به.

تفاصيل حريق مصنع كبريت بالقناطر

تلقت أجهزة مديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في مصنع لإنتاج الكبريت بقرية شلقان مركز القناطر الخيرية وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بشرية

بالفحص تبين أن المصنع باسم محمد سامي زكي وجري السيطرة والإطفاء وأنه لا توجد أي إصابات أو وفيات في الحادث، كلفت أجهزة البحث الجنائي بفحص الحريق وإعداد التحريات اللازمة فيما قررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وإعداد تقرير بحالة المصنع واستدعاء صاحب المصنع لاستجوابه ومخاطبة الوحدة المحلية لبيان وجود ترخيص للمكان من عدمه وبيان توافر وسائل الأمن والسلامة الصناعية به