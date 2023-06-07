خبير علاقات دولية: السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي أصبحت منفتحة

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري في التاريخ يزور أنجولا، لافتا إلى أن السياسة الخارجية في عهده تختلف عن الفترات السابقة لرئاسته للبلاد.

سياسة مصر أصبحت منفتحة على دول أفريقيا

ولفت الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن سياسة مصر أصبحت منفتحة على دول القارة الإفريقية كلها، باعتبار مصر القلب النابض للقارة السمراء، منوها بأن الدولة المصرية حينما تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي دافعت عن كل ما يخص القضايا الأفريقية وعلى رأسها فيروس كورونا والأمن الغذائي.

ونوه خبير العلاقات الدولية بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «الكوميسا»، غدا الخميس، تدل على أهمية القمة التي تجمع 21 دولة تشارك في وحدة المصير، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاديات بين هذه الدول يصل لـ41 مليار دولار.

وعلق الدكتور حامد فارس: «زامبيا تريد الاستفادة من تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية والغذاء والصناعة.. وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، وهذا سيتم من خلال بروتوكولات التعاون بين الجانبين، عبر زيارة الرئيس السيسي.

واستطرد: العالم أشاد بكل ما قامت به مصر في تطوير البنية التحتية وتدشين المشروعات الكبرى، متابعا: أنجولا تريد الاستفادة من هذه التجربة التي شهدت إشادة من قبل المؤسسات الدولية.

إنشاء تكتل اقتصادي تجاري

واختتم: «مصر تريد إنشاء تكتل اقتصادي تجاري يتوافق في الرؤى مع كل الدول الإفريقية، يقوم هذا التكتل بمناقشة حلول الأزمات الإفريقية والقضايا التي تشهدها القارة مثل الأزمة السودانية وملف سد النهضة والأزمة الليبية».