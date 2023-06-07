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تحالف العمل الأهلي: السيسي يهتم بصغار المزارعين من خلال مبادرة «ازرع»

كتب:

محمد عزالدين
06:48 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» مؤتمر صحفياً للتحالف الوطني الأهلي التنموي، للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع».

توسيع قاعدة المزارعين

ووجهت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بصغار المزارعين وقضايا المياه والقمح، ومدى توسيع قاعدة المزارعين واستخدام أدوات وآليات حديثة للري.

من جانبه، قال الدكتور جمال عبد العزيز، عضو الهيئة القبطية الإنجيلية، إن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» عبارة عن سيمفونية بطلها هو الفلاح أو المزارع المصري الذي غير مفهوم الزراعة، واستطاع أن يزرع ويروي ويسمد ويكافح الآفات من أجل رفع إنتاجية المحاصيل.

4 أبطال في مبادرة «ازرع»

ولفت إلى أن البطل الثاني في المبادرة هو خبراء مركز البحوث الزراعية بقسم بحوث القمح والجامعات، والذين استطاعوا أن يصلوا بالتقنيات الفنية للمزارع لإنتاج أعلى محصول، والبطل الثالث فهم رجال الإرشاد الزراعي، والبطل الرابع هم الجمعيات الأهلية.

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