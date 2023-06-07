وزيرة سياحة مالاوي: نحتاج إلى التعاون لتعزيز القطاع من أجل أفريقيا

قالت فيرا كامتوكولي، وزيرة السياحة في مالاوي، إن القارة الأفريقية في حاجة إلى تعزيز التعاون بين دولها، خاصةً وأن القارة تمتلك العديد من المقومات في قطاع السياحة، التي يجب الاستفادة منها لتعزيز هذا القطاع الحيوي للكثير من دول القارة السمراء، عن طريق التعاون، عوضاً عن التنافس.

تعزيز السياحة من أجل شعوب

وأضافت «كامتوكولي»، خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القارة الأفريقية في حاجة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، لافتةً إلى أن تلك هي الخطوات الأساسية لتعزيز السياحة من أجل شعوب القارة السمراء.

وأوضحت أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على السوق المحلية للسياحة، مشيرةً إلى أن قطاع السياحة عليه الاستفادة من الدروس، والعمل على دفع القطاع من خلال التكامل.

التكامل بين أعضاء الكوميسا

وأشارت وزيرة السياحة بمالاوي إلى أن على الدول الأفريقية الأعضاء في كوميسا العمل على التكامل فيما بينها، مضيفةً أن النجاح لن يأتي إلا عن طريق تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون والتواصل في هذا القطاع الحيوي.