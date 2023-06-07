رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف المعايير المزدوجة تجاه انتهاكات إسرائيل ومحاسبتها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، إن الصمت الدولي تجاه ما يحدث في بلاده من انتهاكات وإجراءات للاحتلال الإسرائيلي، والمعايير الدولية المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية يجب أن تتوقف، وتتم مُحاسبة إسرائيل على جرائمها.

حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه

وأضاف «أشتية»، خلال استقباله المُمثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، في رام الله: «نواجه عدوانا إسرائيليا وحربا متواصلة بمختلف الأشكال، على شعبنا وأرضنا ومياهنا وأموالنا وروايتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.. الاحتلال الإسرائيلي يحرم شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية، إذ يضع قيودا على الحركة بالحواجز العسكرية والجدران، ويحرمنا من حقنا في الانتخابات، ويستولي على أراضينا ويهدم المنازل ويشرد سكانها».

زيادة أعداد الشهداء

وتابع أشتية: "ارتقى منذ بداية العام أكثر من 160 شهيدا، بينهم 28 طفلا، و6 سيدات على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتستمر إسرائيل في احتجاز مئات الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام".

اقتلاع الأشجار

وأضاف أن إسرائيل اقتلعت منذ عام 1967 وحتى اليوم 2.5 مليون شجرة من الأراضي الفلسطينية، منها 800 ألف شجرة زيتون، ويتواجد الآن 751 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وتريد حكومة الاحتلال أن ترفع عددهم إلى حوالي مليون مستوطن على حساب الفلسطينيين.

وطالب أشتية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، من أجل عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس.