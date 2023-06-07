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«الحياة» تطلق برنامج مدد.. الأول من نوعه في الإنشاد والتصوف

كتب:

محمد أيمن سالم
10:13 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
الإعلامي عبد الفتاح مصطفى

الإعلامي عبد الفتاح مصطفى

تُطلق شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «مدد»، أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة.

التراث الغنائي الديني

ويمزج برنامج «مدد» بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، ويُقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد «آل البيت»، وأولياء الله الصالحين.

والبرنامج من تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، ويُذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

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