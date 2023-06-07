تليفزيون الحياة يطلق برنامج «مدد».. ومحمود التوني: أحد ثمار أفكار الشركة المتحدة

تُطلق شبكة تليفزيون الحياة، برنامج «مدد» أول برنامج من نوعه يرصد جهود إحياء مدرسة الإنشاد المصرية، والقضايا الصوفية المتنوعة.

تفاصيل برنامج «مدد»

يمزج برنامج «مدد» بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، كما يلقي البرنامج الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، وسيُقدم التراث الغنائي الديني من ابتهالات، وأناشيد، ومديح، وذِكر، كذلك يعمل البرنامج أيضًا على تغطية موالد آل البيت، وأولياء الله الصالحين.

محمود التوني: البرنامج أحد ثمار أفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قال محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج، أحد ثمار أفكار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تحرص على تقديم كل فنون العمل التليفزيوني، بما يتناسب وأذواق كل المشاهدين.

البرنامج من تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، ويُذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثالثة عصرًا.