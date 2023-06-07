عواصف رعدية وأمطار تضرب العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، تفاصيل حالة الطقس في البلاد في ظل تساقط أمطار وحدوث عواصف رعدية اليوم في بغداد والبصرة بحسب قناة «الرابعة» العراقية.

تنويهات بالطقس السيئ

وكانت هيئة الأنواء الجوية نوهت فب وقت سابق اليوم، عن أمطار ليلية في أغلب محافظات العراق، وتأتي هذه الموجة في ظل موجة طقس سيئ تمر بها الدول العربية وشعر سكان مصر بعاصفة مطلع الشهر الحالي، فيما تستعد عمان والإمارات والسعودية لعاصفة مدارية شديدة.