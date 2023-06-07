متحدث «الخارجية»: مصر تدعو للحفاظ على الأمن الجماعي ومبادئ الأمم المتحدة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تدعو للحفاظ على الأمن الجماعي ومبادئ الأمم المتحدة و الدبلوماسية متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والنظام الدولي عليهما الاستماع لصوت إفريقيا ولدول العالم الثالث، والمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي تحتاج إلى الإصلاح والتطوير.

إصلاح مؤسسات التمويل الدولية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال حواره مع برنامج بالورقة والقلم على قناة ten ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تتبنى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، وكذلك التأكيد على أن تعكس تلك المنظمات بشكل أكثر عدالة صوت السواد الأعظم من الشعوب.

السياسة الأحادية تهدد النظام العالمي

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، إلى أن السياسة الأحادية تشكل تهديدا للنظام العالمي الذى نشأ بعد الحرب العالمية الثانية القائم على الأمن الجماعي والأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف، لافتا إلى أن النظام العالمي الجديد من أهم مظاهره انحسار الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنه يجب على مؤسسات التمويل الدولية ألا تفرض سياسات تؤثر على الدول النامية في مراحل التحول.